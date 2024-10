Fotos | Convoca Yarabí Ávila a seguir trabajando en la UMSNH para que las mujeres tengan el derecho a la igualdad

· La rectora Yarabí Ávila asistió al evento con motivo del 46 aniversario de la escuela preparatoria “Melchor Ocampo”, en donde destacó el hecho de que, por primera vez en la historia de México, haya una presidenta de la República

Morelia, Michoacán, 02 de octubre de 2024.- “Debemos de seguir luchando en la Universidad Michoacana, de seguir trabajando todas y todos para que las mujeres tengamos derecho a la igualdad sustantiva”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir al evento con motivo del 46 aniversario de la escuela preparatoria “Melchor Ocampo”.

Flanqueada en su mayoría por un presídium conformado por mujeres, la rectora manifestó su satisfacción por el hecho de que por primera vez en la historia de México lleguen las mujeres a conducir los destinos de esta nación, tras la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República. “Y digo llegamos porque así lo señaló la presidenta de nuestro país, señaló que no llega sola, llegamos todas”.

Manifestó que está segura de que no solamente es el tiempo de las mujeres, también es el tiempo de lo justo, de la nueva fraternidad nacional. “Las mujeres hemos crecido en la ley, pero muchas veces no en nuestras vidas, porque siempre hemos sido grandes y los lugares que tenemos en la actualidad son lugares que hemos ganado no únicamente por ser mujeres, sino porque buscamos las estrategias y porque tenemos la capacidad para resolver lo que nos toque hacer en cada uno de nuestros espacios”.

En este marco, señaló que el aniversario de la preparatoria “Melchor Ocampo”, representa un día muy especial porque además de reconocer a una comunidad tan comprometida con valores humanistas, se recuerda la trascendencia de una institución que ha sido formadora de decenas de generaciones de mexicanos y que hasta la fecha garantiza una educación laica, de calidad y gratuita y lo seguirá haciendo a través de los años.

La rectora convocó a la comunidad nicolaita a avanzar en la misma dirección y a arroparse, al referir que de esa forma se generan estrategias financieras y laborales en las que todas y todos salen ganando y se construye una historia positiva de la Universidad Michoacana.

Ahí, destacó que se vive la era de las nuevas conciencias, y en esas conciencias, enfatizó, tiene que haber una palabra que se llama revolución, “la juventud, las profesoras, los profesores, los administrativos queremos ser sinónimo de revolución, de creación, de conocimiento, de ideales”.

Tras subrayar la importancia de sumarse en una causa común y de esta manera combatir la desigualdad, el acoso, el clasismo, el machismo y todo tipo de discriminación.

Finalmente, indicó que lo más valioso de la UMSNH son sus estudiantes, sus docentes y administrativos. “Felicidades por estos 46 años y que esta revolución siga en la Universidad Michoacana para que podamos nosotros también aportar mucho más allá afuera, somos un gran equipo”.

Por su parte, la directora de la preparatoria “Melchor Ocampo”, Laura Alejandrina Acosta Urzúa, recordó que el plan de estudios del bachillerato nicolaita se reformó con la misión de que las y los estudiantes obtengan una formación integral y no sólo académica, “que se sientan seguros y fortalecidos de que sin dificultades lograrán ingresar a la carrera que elijan, convencidos de que la educación nos hace personas distintas y así honrar la convicción de Ocampo de que la educación puede cambiar las condiciones de nuestro país y hacernos mejores personas”.

A nombre del personal docente, la profesora Norma Inés Hinojosa, señaló que, a 46 años de su fundación, la dependencia académica ha sido testigo de innumerables historias de crecimiento, dedicación, esfuerzo y éxito, en donde con calidez y con calidad se logra impartir y adquirir conocimientos, algo trascendente e insustituible. “Hoy más que nunca necesitamos del compromiso y la unión de todos, el éxito de esta escuela no depende de unos cuantos, sino del esfuerzo conjunto de cada uno de nosotros”.

En representación de las y los estudiantes Beatriz Gallegos Lázaro, indicó que este es un momento para reflexionar sobre lo que se ha logrado y sobre lo que aún se puede alcanzar, “hoy debemos mirar hacia el futuro, cada clase, cada actividad curricular, cada proyecto, es una oportunidad para dejar una huella positiva en nuestra comunidad”.

Durante el evento también estuvo presente la directora general de Desarrollo e Investigación Educativa, Nohemí Vargas Arreola, en representación de la secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, así como directoras y directores de las preparatorias de la UMSNH.