Fotos | CLAUDIA SHEINBAUM TERMINA UNA SEMANA MÁS DE CAMPAÑA ACOMPAÑADA DE 80 MIL PERSONAS EN OAXACA, MORELOS Y PUEBLA

En su quinta semana de campaña, Claudia Sheinbaum visitó Oaxaca, Morelos y Puebla, con lo que suma 21 estados visitados en su recorrido como candidata a la Presidencia de México

En 31 días de campaña, Claudia Sheinbaum ha visitado 69 municipios, reuniendo a miles de mexicanos y mexicanas en las plazas más importantes de todo el país

01 de abril de 2024.- En su quinta semana de campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) se reunió con 80 mil personas de Oaxaca, Morelos y Puebla.

Fue en Oaxaca, donde Sheinbaum Pardo fue arropada por el apoyo y cariño de 54 mil personas de los municipios de Puerto Escondido, Santa María Huatulco, Tlacolula de Matamoros y Miahuatlán de Porfirio Díaz, en donde fue testigo del anhelo por la continuidad de la 4T de la mano de una mujer de la transformación que continúe gobernando con mucha cercanía al pueblo.

“Como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresar al pueblo de México lo que nos dio, por eso queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia”,expresó.

Al respecto en Cuernavaca ante 15 mil personas, en el comienzo de campaña de Margarita González Saravia como candidata a la Gubernatura de Morelos, Claudia Sheinbaum expuso que, con la finalidad de crear un gobierno del pueblo y para el pueblo, es vital votar este 2 de junio por el Plan C, ya que a través de este se podrá trabajar en las necesidades de cada entidad, como es el caso de la seguridad para este estado.

’’Aquí en Morelos tenemos que ganar la mayoría en el Congreso Local, por una razón: se tiene que ir el Fiscal de Morelos, que es el responsable principal de la inseguridad en el estado (…) Para que haya seguridad en el estado por supuesto que vamos a colaborar con Margarita, que es una mujer honesta (…) Es un asunto de colaboración y para que haya seguridad en Morelos, Morelos tiene que ganar la mayoría en el Congreso local para tener un nuevo fiscal que esté comprometido con el pueblo de Morelos’’, explicó.

Finalmente, en Puebla, durante el arranque de campaña de Alejandro Armenta Mier, candidato a la Gubernatura del estado, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las 11 mil personas que se dieron cita en el municipio de Izúcar de Matamoros, para cerrar las puertas a la oposición que hoy busca generar simpatías de manera ilegal a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, —hechos por ellos—, que dicen: ´No se pueden quitar los programas sociales´. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían: ´el INE no se toca´. Pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree’’, puntualizó.

Durante su quinta semana de campaña, Claudia Sheinbaum fue arropada por el cariño de miles de personas en Oaxaca, Morelos y Puebla, quienes mostraron su apoyo al segundo piso de la 4T entre porras, abrazos y sonrisas.