Foto | Se registra choque entre 2 camionetas en la Morelia-Pátzcuaro; una persona queda lastimada

Sucedió a la altura de la desviación a Cointzio, en la Tenencia Morelos.

Morelia, Mich.- Lunes 19 de agosto de 2024.- Dos camionetas participaron en un choque sobre la carretera Morelia- Pátzcuaro, el percance que dejó un lesionado, indicaron autoridades policiales.

El accidente se registró a la altura de la Tenencia Morelos, justo en la desviación hacia Cointzio. El hecho fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes abanderaron el incidente y junto con rescatistas auxiliaron a los ocupantes de ambas unidades siniestradas.

Trascendió que el herido no sufrió daños de gravedad y fue atendido por los socorristas. Se apareció que uno de los automotores afectados es de la marca Nissan, pick up, doble cabina, color gris oscuro; el otro es un Volkswagen, pick up, color blanco.

Unos agentes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, luego los transportes perjudicados fueron retirados por una grúa.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción