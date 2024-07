Foto | Proam detecta irregularidades en basurero municipal de Puruándiro

Se asentaron en un acta que será valorada y dictaminada técnica y jurídicamente

Puruándiro, Michoacán, 15 de julio de 2024.- Personal de inspección y vigilancia de la Procuraduría de Protección al ambiente (Proam) llevó a cabo una visita de inspección en el basurero municipal de Puruándiro para revisar el cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003, y durante la cual se detectaron distintas irregularidades.

Se identificó que el sitio no cuenta con un cerco perimetral, celdas definidas para la disposición de los residuos, no se realiza gestión integral de los mismos, no cuenta con un sistema para el flujo de lixiviados, entre otras irregularidades que se asentaron en un acta circunstanciada que será valorada y dictaminada técnica y jurídicamente.

Una vez que se realice el dictamen, la Proam determinará si los responsables del sitio serían sujetos de una sanción administrativa de acuerdo a lo que establece la legislación ambiental.

La visita de inspección es el primer paso que la Proam realiza en los basureros municipales para lograr su regulación en materia ambiental, ya que con ello se verifica el estado en el que opera y posteriormente se determinan las medidas que habrán de implementar para el resarcimiento del daño ambiental.