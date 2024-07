Foto | Hugh Jackman enloquece la internet recreando el famoso meme de Wolverine

La película de Deadpool & Wolverine, ya se perfila como uno de los mayores éxitos de taquilla del año, ha batido récords en su primer fin de semana.

Ante esta noticia, el actor australiano-británico, se volvió tendencia después de compartir en sus redes sociales la recreación del meme “Wolverine Crush”, esto para celebrar el gran éxito del filme.

El origen del meme ‘Wolverine crush’ proviene del quinto episodio de la primera temporada de la serie animada de los X-Men, titulado “Corazones cautivos”. En esta escena, Wolverine atraviesa un momento emocional mientras observa una foto de Jean Grey y Cíclope, enfrentando una difícil encrucijada emocional.

Sin duda, una manera muy épica para celebrar este gran triunfo en cines.

Wolverine and Deadpool is the #1 movie in the world. Thank you ALL! @VancityReynolds @ShawnLevyDirect @MarvStudios pic.twitter.com/FhdspNeWcR