Foto | Este domingo se llevará a acabo la “Marcha en Defensa de Nuestra Democracia”

En una rueda de prensa realizada este pasado martes se dieron a conocer los detalles acerca de la “Marcha por la Democracia”, la cual se realizará el próximo domingo 18 de febrero en punto de las 10:00 horas partiendo de la fuente de Las Tarascas y finalizará en la plaza Melchor Ocampo.

Dicha conferencia estuvo presidida por Agustín Rebollar Cruz, integrante del “Frente Cívico Nacional: Capítulo Michoacán”; Gloria Estrada, integrante de “Amigos Unidos por México” y Arantza López, integrante de “Michoacán Libre, Democracia en Libertad”.



Agustín Rebollar expresó que dicha actividad es convocada por organizaciones que forman parte de “Poder Ciudadano”, “Unidos”, “Sociedad Civil México” y “Sí por México” entre otras. Asimismo, es un evento a nivel nacional en el cual se han sumado más de 100 organizaciones en todo el país, todo ellos integrantes del gremio conocido como “Marea Rosa” y en más de 100 ciudades se llevará a cabo con participación totalmente voluntaria.

Igualmente, Rebollar Cruz señaló que el principal objetivo de la marcha es la defensa de la democracia, puesto que es un evento de ciudadanos para ciudadanos donde se les invita a manifestarse y pedir respeto por la democracia y puntualizó que “nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos ciudadanos preocupados por el futuro que se está construyendo en nuestro país con respecto a los temas políticos y con la gesta de la democracia que se llevará a cabo el 02 de junio”.

Por ello, se complementó expresando que no habrá invitados en tanto figuras políticas, aunque mencionaron su aprobación en que puedan participar, no obstante recalcaron que no tendrán un espacio para brindar algún mensaje, sin embargo habrá ciertos oradores y moderadores como Lorenzo Córdova en la concentración que se realizará en CDMX.

En el estado de Michoacán el evento tendrá lugar de manera simultánea con la participación de municipios como Uruapan, Zamora, La Piedad y tal vez se sume Lázaro Cárdenas. Cabe destacar que en la pasada marcha la ciudad de Morelia fue la segunda con mayor asistentes a nivel República.