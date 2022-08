Fortalecimiento turístico está condicionado a resultados en materia de seguridad: Víctor Manríquez

En Michoacán, el fortalecimiento turístico está condicionado a que se observen resultados en materia de seguridad, pues los visitantes requieren garantías de que su estadía en la entidad no les representará desagradables sobresaltos, subrayó Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El legislador apuntó que siempre es bueno que se dé la suma de voluntades entre autoridades y los prestadores de los servicios turísticos para potenciar al sector, sin embargo recalcó que de antemano el Gobierno del Estado debe asumir la responsabilidad que le toca para que la inseguridad no prevalezca como un factor que inhibe la vocación turística de Michoacán.“Michoacán es generoso y sin duda el turismo es una de sus grandes fortalezas, sin embargo no podemos seguir esperando que un sector tan noble siga proveyendo inversión y riqueza, si no generamos condiciones que posibiliten que esto suceda”.

Recordó que diversas regiones del estado, los prestadores de servicios son víctimas de extorsión y amenazas por grupos que operan fuera del marco de la Ley, lo que merma sus posibilidades de desarrollo y crecimiento.“El potencial turístico de Michoacán no está sólo en el centro histórico de su capital, lo tenemos múltiple y basto en cada una de las regiones del estado, lamentablemente las condiciones de adversidad que se viven al interior de la Entidad son múltiples debido a la inseguridad”.

Víctor Manríquez recalcó que un Gobierno verdaderamente comprometido con el turismo, empieza por dar evidenciar eficacia en materia de seguridad, con una ruta clara en el combate a delitos que flagelan día a día nuestra realidad.“Desgraciadamente en Michoacán, como sucede en todo el territorio nacional, no vemos una estrategia clara, que dé resultados y permita condiciones mínimas de certeza para la inversión y el desarrollo”, recalcó.