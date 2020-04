Fortalecen medidas sanitarias contra COVID-19 en Tzintzuntzan

Tzintzuntzan, Michoacán, a 26 de abril de 2020.- Con el objetivo de contener la propagación del COVID-19 en este municipio, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), fortalecerá las medidas sanitarias, donde la participación de la población será fundamental para evitar que más personas se contagien de esta enfermedad.

La titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos y el alcalde Emanuel Irepani Hernández Gama, acordaron sectorizar el aislamiento comunitario en el lugar donde se registraron los casos positivos, a fin de evitar que más familias se vean afectadas, toda vez que esta localidad se encuentra en el sexto lugar estatal con mayor incidencia.

Además de que los habitantes se mantengan dentro de sus domicilios, las medidas preventivas deberán de aplicarse de manera general.

No tocarse la cara con las manos sucias, el uso de cubrebocas; el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, son acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.