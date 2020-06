Fortalece SSM acciones preventivas contra COVID-19 en Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 19 de junio de 2020.- Derivado de la alta incidencia de casos positivos por COVID-19 que se han presentado en las últimas semanas en el municipio de Apatzingán, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), refuerza las acciones de promoción y prevención para la concientización de la población y mitigación de la epidemia en aquella región.



Es así que en coordinación con encargados del orden y representantes de los comités COVID-19, se han visitado 25 colonias, donde se les exhorta a los habitantes a mantener la sana distancia, quedarse en casa si no realizan actividades esenciales, seguir implementando acciones básicas de higiene.



Se les recalca la importancia del uso de cubrebocas, lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y evitar tocarse la cara ya que el virus entra por las mucosas de ojos nariz y boca.



Con estas acciones, la SSM en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Apatzingán, Ayuntamiento y Policía Municipal, refuerza medidas de contingencia que permitan revertir la incidencia y contener los contagios que han colocado al estado con Bandera Amarilla.