Fortalece SEE acciones sanitarias para exámenes de admisión al nuevo ciclo escolar

Morelia, Michoacán, a 27 de mayo de 2020.- Con el propósito de fortalecer la estrategia para contener el contagio de la pandemia de COVID-19 y salvaguardar la salud de niñas, niños y jóvenes inscritos, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que se mantendrán todas las convocatorias existentes para la admisión de alumnos al ciclo escolar 2020-2021 en instituciones públicas y privadas de todos los tipos, niveles y modalidades educativas.



Los exámenes de admisión serán programados a partir del 29 de junio, siempre y cuando la fecha prevista de los mismos coincida en el transcurso de la cuarentena.



Para ello, desde el 22 al 28 de junio se realizará limpieza preventiva de las escuelas sede, preferentemente durante los dos días previos a su realización.



En la medida de sus posibilidades las comunidades escolares, madres y padres de familia de los sustentantes y los Ayuntamientos se organizarán, para realizar un proceso de limpieza dentro y fuera del perímetro de la escuela, así como de las superficies, a efecto de minimizar la transmisión de enfermedades.



Los exámenes para educación secundaria pública se realizarán del 29 al 3 de julio, conforme al siguiente calendario:



 29 de junio: A, B, C, CH

 30 de junio: D, E, F, G

 1 de julio: H, I, J, K, L, LL

 2 de julio: M, N, Ñ, O, P

 3 de julio: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z



Para cuidar la salud de los y las alumnas, se efectuarán los exámenes atendiendo las medidas de sana distancia e higiene que eviten posibles contagios; es decir, que se instalarán en los planteles sedes, filtros sanitarios. Todos los sustentantes y aplicadores asistirán con cubrebocas o mascarilla de acrílico para su ingreso y no se activarán los bebederos ni se expenderán alimentos.



Asimismo, cada grupo de aplicación no podrá tener simultáneamente más de quince sustentantes y un aplicador, manteniendo una sana distancia entre ellos, al ingresar al plantel el alumno deberá dirigirse directamente a su aula de aplicación y al término del mismo retirarse sin tener contacto físico con otras personas.



Se le pedirá a cada estudiante, lleven gel antibacterial y toallitas húmedas, para limpiar la butaca o banca, cuando llega al aula y al terminar su aplicación, así como su papelería (lápices, bolígrafo, sacapuntas, calculadora, borrador, o lo que se le haya solicitado), quedará prohibido prestar sus artículos.



Se solicitará extremar medidas en caso de que los sustentantes o aplicadores cohabiten con población vulnerable ante la pandemia, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, personas con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH o cáncer.



Las acciones descritas son una propuesta mínima de apoyo escolar para la mitigación de la pandemia y el cuidado de la salud. Cada centro de trabajo implementará las propias en función de las necesidades y características de su contexto.