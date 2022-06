Fórmulas viejas han probado ser ineficaces en el PRI: Hernández Peña

Morelia, Michoacán; a 09 de junio de 2022.- Tratar de quitar al presidente nacional del partido es solamente una nostalgia por los procesos del pasado priista, un pasado que debe ser superado con legalidad, unidad y democracia; aquella fórmula de “Quítate tú para ponerme yo”, ya ha probado su ineficacia y debemos superarla los priístas.

Así lo expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, ante diferentes pronunciamientos de expresiones para destituir al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Alito es el presidente nacional del partido que en los años más recientes ha sido electo por los propios militantes, con más de un millón y medio de votos, lo que le da legalidad y legitimidad al interior y exterior del PRI, a diferencia de los procesos anteriores en donde las dirigencias del partido eran seleccionadas; la nostalgia por el PRI del pasado debe superarse con legalidad democrática”, señaló el diputado.

Asimismo, aclaró que los resultados electorales del domingo pasado no son producto del actuar de un solo hombre o una dirigencia, por lo que hizo un llamado a todas las expresiones o grupos políticos del PRI a que se sumen a los trabajos asumiendo compromisos, pero sin simulación para reconstruir desde lo local y desde todas las trincheras, la confianza de la gente.

“Hoy lo que necesita nuestro partido es que la gente confíe más en el PRI y esto se podrá lograr con la suma de todas las expresiones, no con el golpeteo y mucho menos invocando procesos viejos e ilegales a los que están acostumbrados algunos priístas”.

Agregó que el debate se debe centrar en los estatutos que son la ley, “si no somos capaces de respetar nuestros estatutos entonces no podremos pedirle a la gente confianza, recordemos que el país se está desmoronando por los gobiernos de Morena, pues son los que no han dado resultados positivos a México, por lo que es eso, lo que en unidad de expresiones se debe debatir todo el tiempo y en todos lados”.

Finalmente invitó a las bases a potenciar la alianza PRI, PAN, PRD, pues ésta dijo, ha funcionado y puede seguir funcionando con unión, con firmeza, con fuerza, con lealtad, con el compromiso de todas y todos los que buscan salvar a México y velar por el bienestar de las y los ciudadanos