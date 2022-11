Firma Fiscal General acuerdo para la creación de Agencia de Ministerio Público en Seimujer

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2022.- Atendiendo a la necesidad de realizar acciones en conjunto para combatir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís firmó el acuerdo por el que se establece la Agencia del Ministerio Público en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).

Mediante esta unidad, se busca promover y acercar servicios para que las mujeres víctimas de violencia puedan acudir a denunciar, teniendo la certeza de acceso a una atención integral, especializada y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; premisa que ha sido instruida por el titular de la FGE.

Para el Fiscal General, es una prioridad adoptar e implementar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a quienes los cometan, así como garantizar su acceso a la justicia.

Por lo anterior, con base a sus facultades conferidas como titular de este órgano autónomo, el pasado 3 de noviembre realizó la firma de este documento, el cual marca un precedente en la institución para el cumplimiento y desarrollo de acciones afirmativas que fortalezcan el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; además de fortalecer la vinculación interinstitucional que se ha mantenido con los diferentes órdenes de gobierno.

La agencia del Ministerio Público en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, contará con personal necesario para cumplir con las facultades y obligaciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y su Reglamento, la normativa institucional y demás ordenamientos aplicables.

Su titular deberá observar el principio de indivisibilidad y recibir las denuncias o querellas que le presenten, independientemente de la especialización por materia o competencia territorial y llevar a cabo la coordinación institucional con otras unidades administrativas, privilegiando la atención inmediata a las víctimas u ofendidos y la salvaguarda de su integridad.

La creación de esta agencia que estará adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, obedece a la recomendación emitida por el Comité del órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) realizada en el 2012 y los acuerdos del Convenio Marco entre la FGE y el Poder Ejecutivo en noviembre del 2021.

