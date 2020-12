Festejos navideños sin control generarían colapso hospitalario: SSM

Morelia, Mich.- Miércoles 9 de diciembre de 2020.- De no celebrar las fiestas navideñas en casa el número de contagios llevaría al colapso hospitalario y por lo menos tres municipios pasarían a bandera roja, advirtió este miércoles Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud de Michoacán en la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

“No podemos permitir que un hospital se llene, que llegue un paciente y no haya camas. Por eso debemos ser conscientes y festejar en casa. De no ser así tendremos una positividad de la enfermedad por encima del 50 por ciento”, subrayó la funcionaria.

También explicó que de no respetar las medias sanitarias vigentes y celebrar sin ningún freno habrá contagios numerosos, los que se enfermen en Navidad resultarán en Año Nuevo y los de esa fecha brotarán en el regreso a la jornada laborar hasta que el 30 de enero de 2021 el sistema de salud esté colapsado.

“Para el 30 de enero de 2021 estaríamos a ‘punto de turrón’, por eso debemos de cuidarnos. Son fechas de riesgo y ese escenario tan malo llevaría al cierre inmediato de las actividades comerciales con el objetivo de romper la cadena de contagio y evitar más muertes”, puntualizó Carpio Ríos.

La secretaria destacó que hoy en día la carga de la enfermedad en Michoacán está más inclinada hacia el control y comentó que sería lamentable que todo ese buen trabajo que se ha realizado se eche abajo por no hacer conciencia de que aún no se debe salir de casa a placer, ya que la pandemia sigue activa y no existe ninguna vacuna contra el covid-19. Otra de las celebraciones que apuntan a un peligro inminente es el 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe, fecha en la que se esperan peregrinaciones, festejos y alta presencia de personas de la tercera edad que son fieles a la guadalupana, es por ello que en este punto la SSM solicitó apoyo urgente de la Iglesia Católica