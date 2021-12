Federación y Estado se justifican culpando a sus antecesores: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 03 de diciembre de 2021.-La Federación y el gobierno del estado están justificando su ineficacia culpando a sus antecesores, sostuvo Octavio Ocampo Córdova, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A propósito de la visita que hizo el Presidente de México a Morelia y al Oriente, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, lamentó la falta de acciones, resultados y apoyo para el estado por parte del gobierno de la República.

“Las y los michoacanos no perciben resultados, no hay federalización educativa y no existe pacificación del estado, estas promesas ya las había hecho el Presidente cuando presentó el Plan de Apoyo a Michoacán, pero quedó solo en el discurso”, dijo Octavio Campo.

El dirigente partidista manifestó que el Presidente de México y el actual gobernador de Michoacán buscan justificar su ineficacia y falta de resultados repartiendo culpas a sus antecesores, “no han logrado entender que son gobierno y que ya deben ponerse a gobernar, a dar resultados a todas y todos los michoacanos”.

Para finalizar, Octavio Ocampo hizo un respetuoso llamado al Presidente de la República, para que el apoyo que dice tenerle al gobernador en turno, se traduzca en resultados, no solo en líneas discursivas como lo ha demostrado en sus visitas a la entidad.