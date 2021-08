Federación irresponsable e insensible ante contagios por Covid-19, acusa Lupillo Aguilera

Los eventos masivos que incluso han sido respaldados por el Gobierno Federal en nuestro país, el minimizar la nueva ola de contagios por Covid-19 y los casi 250 mil muertos que se han reportado, son acciones irresponsables del propio gobierno, por lo que se deben emprender las acciones legales, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas.

Lamentó que pese a las cifras en las que se observa un alarmante crecimiento en nuevos contagios y muertes, en nuestro país ayer se realizaran 3 eventos masivos.

Reprobó que sin importar la contingencia sanitaria, ayer se realizó el encendido de la maqueta monumental del Templo Mayor de México Tenochtitlán en el Zócalo de la Ciudad de México, acto encabezado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Además del concierto masivo, en Chimalhuacán, en el Estado de México y el Festival, Rosarito, en Baja California.

El legislador federal consideró que nuestro país ha faltado mayor responsabilidad para hacer frente a la contingencia sanitaria, que ha cobrado miles de vidas, debido a que desde la presidencia de la República, en constantes ocasiones se ha minimizado la contingencia, pese a lo que viven miles de familias.

El impulsar este tipo de eventos masivos, incluso autorizarlos, -dijo- demuestra que la salud de las y los mexicanos no es una prioridad para la Federación, quien incluso hoy promueve el regreso a clases de manera presencial, pese a que se han registrado cifra récords de nuevos contagios y no se logra controlar la situación.

“Los recientes eventos masivos son actos de irresponsabilidad, y resulta aún más grave el que sean promovidas por la autoridad, la cual debería ser responsable de garantizar la seguridad y la salud de sus ciudadanos, por lo que se debe proceder legalmente contra quienes han puesto en riesgo la vida y la salud de la población”.

“En México desde que inició la pandemia muchos sectores de nuestra sociedad minimizaron la pandemia, incluso muchas voces expresaron que no creían que el virus existiera, lo cual se fortalecía por las declaraciones desafortunadas de las autoridades federales, que en un principio aseguraban que la situación no era grave y no promovieron el uso del cubrebocas y medidas preventivas”, puntualizó Lupillo Aguilera.