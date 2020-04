Federación debe garantizar seguridad alimentaria en pandemia: Wilma Zavala

En nuestro país, el Estado Mexicano debe garantizar la seguridad alimentaria a los millones de mexicanos en pobreza y a todos los que se han quedado sin trabajo en medio de la pandemia por el coronavirus, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez.



La legisladora urgió al Gobierno Federal a implementar mecanismos reales y efectivos, para los millones de mexicanos que no tienen seguridad alimentaria, a fin de que se les brinde todo el apoyo y certidumbre para que puedan permanecer en casa.



En medio de esta contingencia por el coronavirus, el último reporte oficial señala que 346 mil personas perdieron su empleo, aunado a ellos, un gran número de mexicanos se quedaron sin sustento, ya que trabajaban de manera informal, más los millones de personas en pobreza, hoy requieren tener garantizado el derecho a la alimentación, salud y servicios, en esta pandemia.



En nuestro país, las cifras señalan que más de la mitad de la población activa está empleada en el sector informal, por lo que es necesario que, en medio de esta contingencia, se creen mecanismos claros desde la Federación y en coordinación con los Estados, para apoyar a todas y todos los mexicanos que, en esta pandemia, no tienen los recursos para su alimentación y pago de servicios de primera necesidad.



“Esta contingencia está generando un grave daño a la salud, pero también en lo económico a miles de familias que no tienen una seguridad alimentaria durante el confinamiento, por lo que se requieren acciones concretas para apoyarlos y establecer protocolos específicos preventivos, para evitar contagios y para que dichos apoyos lleguen de manera transparente a quienes lo necesitan”.



La legisladora refirió que, en nuestro país el 41.9% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, ante lo que es apremiante que se cuente con una estrategia integral, para apoyarlos, o de lo contrario se tendrá un panorama más complicado.



“Son 47 millones de mexicanos los que antes de esto no ganaban lo suficiente para comer, esa cifra lamentablemente incrementa día a día por el desempleo y crisis sanitaria, por ello, insisto en que el Estado Mexicano no debe ser omiso y debe implementar en lo inmediato un programa de atención, que cumpla con todos los protocolos preventivos y de transparencia, para atender a quienes hoy sufren doblemente la pandemia”.