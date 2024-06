Famoso | Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, anuncia que se someterá a un procedimiento médico “final”

El famoso conductor Daniel Bisogno del programa “Ventaneando”, anunció que se estaría sometiendo a un procedimiento médico “final”, esto tras estar sufriendo problemas de salud tanto en su hígado como en sus pulmones.

Es de recordar que el conductor salió hace 4 meses del hospital donde fue internado por una infección en los pulmones, además su estado de salud desde entonces fue notificado en el famoso programa “Ventaneando”, por lo mismo el día de hoy en el programa el conductor dio a conocer sobre su invención médica, eso si no dio muchos detalles.

Por cierto, ya viene el último procedimiento (…) yo creo que de este al otro viernes. Estoy tranquilo.” Esto fue lo que menciono en el programa además también dio detalees de como se cuida. “Cuidados nuevos ninguno, no bebo alcohol desde hace mucho, pero nada más. Ya puedo comer lo que sea y hacer lo que quiera. Voy a las mismas fiestas que vas tú o va cualquiera (…) ir a las fiestas no tiene nada que ver con no tomar”, explicó el conductor de Ventaneando.