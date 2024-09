Famosa | ¡Cambio radical! Karely Ruiz dice adiós a OnlyFans mientras se prepara para ser madre

El pasado 24 de agosto la influencer reconocida creadora de contenido en OnlyFans, sorprendió a sus seguidores tras anunciar un cambio en su carrera que implica alejarse de la plataforma azul.

La noticia generó una avalancha de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de críticas. Sin embargo, Karely fue contundente al defender su decisión de ser madre y aclarar que, independientemente de su profesión, tiene derecho a formar una familia.

La influencer al parecer tomo esta decisión tras las criticas de su embarazo, ya que aunque este acostumbrada a este tipo de interacción que tienen los internautas. Sin embargo, Karely no dudó en responder con firmeza, asegurando que su hija no sufrirá por las decisiones que ella ha tomado en su vida.

Además, señaló que la gente que la critica lo hace sin fundamento, afirmando: “Luego veo sus comentarios y me meto a sus perfiles y digo: ‘Ay no, qué pena. Si fuera tú yo no critico, ni siquiera tengo redes’”.