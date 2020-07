Faltan 3 días para el cierre del concurso de videos de Tik Tok “Quédate en la Escuela”

Morelia, Michoacán, a 1° de julio de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), está a tres días de cerrar las participaciones en el concurso de video de Tik Tok con el mensaje “Quédate en la Escuela”, el cual está dirigido a las y los estudiantes de los subsistemas e institutos tecnológicos de la entidad.



Ante ello, la SEE informa a las y los jóvenes michoacanos que para esta actividad habrá más de 100 ganadores, quienes se harán acreedores a computadoras, laptops y tablets, esto a efecto de incentivar a las y los estudiantes a continuar su trayectoria académica y promover la permanencia en la Educación Media Superior y Superior, así como a promover ambientes escolares seguros, divertidos, incluyentes y plurales.



Es de recordar que en este concurso de video podrán participar las y los alumnos de instituciones públicas como el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP), Telebachillerato Michoacán (TEBAM), Telebachillerato Comunitario.



Así como el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, Cuidad Hidalgo, Huetamo, Los Reyes, Pátzcuaro, Puruándiro, Tacámbaro, Uruapan, Zamora, el Purépecha y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.



También, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas y Uruapan, la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) y Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán.



El material deberá llevar un mensaje alusivo para aquellos estudiantes que estén pensando en dejar la escuela, con el propósito de que cambien su visión y de esta manera continúen y concluyan sus estudios.



Para ello, deberán grabar con su celular un video de 15 o 60 segundos utilizando el formato de la red social Tik-Tok y publicarlo en la fan page de Facebook “Quédate en casa”, de la institución educativa de educación media superior o superior a la que pertenecen, además de colocar en la publicación de su vídeo el hashtag #MichoacánSeEscucha.



Los ganadores serán elegidos por medio de un jurado con integrantes de cada institución, mismos que evaluará las siguientes características: 20% calidad del video, que no esté borroso u obscuro; 40% mensaje, que el video cumpla con el mensaje requerido; 20% originalidad, el video debe ser novedoso, distinguido de las copias o réplicas y 20% creatividad.



Es importante destacar que subir el video conforme a las bases de esta convocatoria, constituye una confirmación y aceptación expresa de que sus creadores autorizan a la Secretaría de Educación, a los Subsistemas de Educación Media Superior y las Instituciones de Educación Superior participantes para su reproducción, así como que sean compartidos y difundidos, íntegros o editados, por canales institucionales de comunicación.