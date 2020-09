Existe el deseo de que la verdadera izquierda en México tenga punto final: Antonio Soto

Existe el deseo de que la verdadera izquierda en México tenga su punto final, porque mientras está viva, será un referente para diferenciar a quienes han buscado camuflajearse de progresistas, pero en el ejercicio del poder promueven medidas de retroceso nacional, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El legislador aludió a las declaraciones de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena que auguran la muerte del PRD en las elecciones del 2021, lo que evidencia el grado de incomodidad que el partido del sol azteca genera para quienes han venido actuando bajo supuestos principios de izquierda.



“Los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación hacen de manera anticipada su carta a los Reyes Magos, esperando la extinción del único partido que históricamente ha defendido en los hechos las causas de la izquierda; de una izquierda progresista, que ha generado a lo largo de los años política pública, legislación, defensa de derechos y el fortalecimiento de nuestra democracia”.



Antonio Soto Sánchez consideró curioso que en Morena, la ocupación central sea ver hacia afuera y no hacia adentro, en donde la crisis que vive ese movimiento es ampliamente declarada por sus propios militantes.



Apuntó que en el Partido de la Revolución Democrática tienen claro que ninguna elección está ganada de antemano, por lo que el acento está en el trabajo y la consolidación de un proyecto incluyente, en donde la multiplicidad de visiones encuentre puntos de confluencia y alianza para andar un camino común.



“Nos queda claro que la exclusión no puede ser la ruta, que la denostación del contrario no es camino que construye, que las minorías deben tener voz, y que las mayorías no son monocromáticas; ese aprendizaje lo hemos adquirido en nuestra lucha como partido de izquierda, y con ello somos consecuentes”, recalcó.