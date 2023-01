Exige Víctor Zurita justicia para Cristina, integrante de la Comunidad Sorda de Morelia, asesinada en Tijuana

El presidente de la Comisión Especial para la Atención de Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, exigió justicia para Cristina Victoria, integrante de la Comunidad Sorda de Morelia, que fue asesinada en Tijuana.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, condenó el terrible asesinato, y la brutalidad de los hechos que derivaron en el hallazgo del cuerpo de Cristina en el vecino estado del noreste del país.

“A la familia de Cristina manifestamos nuestra solidaridad en estos momentos de terrible dolor, y nos sumamos a la exigencia de justicia, que se dé con los responsables de la agresión que sufrió con su esposo, la posterior desaparición de ella y finalmente su asesinato”.

Víctor Zurita recordó que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, como lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Lamentablemente en el país y en el Estado no hay datos, no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas, sólo a través de los reportes periodísticos o redes sociales es como solemos enterarnos de la brutalidad de crímenes como aquél del que fue objeto Cristina”.

Subrayó que la coincidencia de diversos factores en las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, hace que se conviertan en grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia.