Exige Lupillo Aguilera renuncia de López-Gatell

Ante la irresponsabilidad y mal manejo de la crisis sanitaria por Covid-19 en nuestro país, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, debe ser removido a la brevedad de su cargo, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, demanda su renuncia, afirmó el vicecoordinador José Guadalupe Aguilera Rojas.



El diputado por Michoacán señaló que el funcionario federal ha demostrado en distintas ocasiones la falta de compromiso y seriedad para atender la contingencia que ha costado miles de vidas en México.



Reprobó la irresponsabilidad del Ejecutivo Federal en el manejo de la crisis sanitaria por Covid-19, y en específico los últimos acontecimientos en los que la congruencia no es la que sobresalió, y en plena pandemia salió a vacacionar, pese a que él debería ser el primero en poner el ejemplo, ante la difícil situación que hoy se está viviendo.



“Más de 127 mil mexicanos han perdido la vida por el Covid-19 y más de un millón 455 mil han sido diagnosticados con coronavirus, por lo que es una burla y falta de respeto para todos ellos, que el funcionario federal sea el primero en violar los protocolos, con lo que nuevamente manda un mensaje erróneo a la población, sobre la importancia de no salir de vacaciones y salir de casa sólo a lo necesario”.



Lupillo Aguilera puntualizó que López-Gatell ha evidenciado ser ineficaz, autoritario e irresponsable en esta crisis, y “seguramente como ellos tienen acceso a las vacunas, no tiene de que preocuparse, si sale o no, mientras él vacaciona, los hospitales están colapsando, y los contagios incrementando día a día, al igual que la pérdida de vidas”.



Por lo anterior, el diputado federal por Pátzcuaro exigió la destitución de López-Gatell, ya que es insostenible su permanencia al frente de la estrategia nacional de contención al Covid-19 y su permanencia en el cargo representaría una burla para el pueblo mexicano.



Lamentó que México falle una y otra vez en la estrategia de contención y que la falta de medidas sanitarias eficaces esté generando la pérdida de miles de mexicanas y mexicanos, al no existir claridad ni compromiso de la Federación con la salud y bienestar del pueblo mexicano.