Exhortan a cumplir, todos, con la Nueva Convivencia

Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2020.- Con un exhorto a toda la población para que sean acatados los protocolos y lineamientos de la Nueva Convivencia en la entidad, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó la sesión del Comité de Crisis ante el COVID-19.



“Es muy importante que, desde el primer momento, articulemos los esfuerzos para la instrumentación de los protocolos que hemos establecido por sectores económicos y actividades, en esta nueva forma de convivir”, destacó el mandatario.



En la reunión de trabajo, se enfatizó en que, debido a la incidencia de contagios, aún quedan prohibidas todas aquellas actividades que impliquen una conglomeración de personas, ya que eso incrementa el riesgo de propagación del coronavirus.



Por ello, aún no podrán aperturar los gimnasios, antros, bares, balnearios y lugares recreativos, además de que no podrán llevarse a cabo eventos deportivos -como partidos de fútbol- conciertos ni bailes.



También están prohibidas las manifestaciones y marchas, así como fiestas patronales y ferias; bautizos, bodas, quinceaños, jaripeos, peleas de gallos y actos públicos y privados masivos.



Aureoles reiteró el compromiso de su administración para seguir colocando, en el centro de sus decisiones y medidas, la protección a la salud y la vida de la población.



En ese sentido, señaló que no se dudará en retornar al aislamiento obligatorio si el comportamiento de la epidemia así lo impone.



En la reunión participaron titulares de las secretarías de Gobierno, Salud, Turismo, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como de la Coordinación General de Comunicación Social, entre otras áreas.