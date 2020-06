Exhorta SSM a regalar esperanza de vida a través de la donación de sangre

Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2020.- Con el propósito de contribuir a salvaguardar la vida y mejorar la salud de la población, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a la ciudadanía a sumarse de manera voluntaria a la campaña de donación de sangre y así brindar esperanza de vida a otra persona que algún día podría ser de su familia.

Derivado de la contingencia por COVID-19, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), trabaja en fortalecer sus redes voluntarias de donación, a efecto de poder brindar el suministro a mujeres con complicaciones obstétricas, niños con anemia grave y pacientes con cáncer, por mencionar algunos.

La sangre es el regalo más valioso que se puede ofrecer a otra persona; es por eso que la decisión de donar puede salvar una vida o, incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, los que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas.

Cada persona puede donar 450 mililitros de sangre, cantidad que no interfiere con el funcionamiento de su cuerpo, ya que cuando este detecta que está donando, inmediatamente pone en marcha su mecanismo de reproducción para sangre nueva.

El Cets, garantiza la seguridad y disminuye el riesgo de transmisión de infecciones, todos los productos sanguíneos pasan por exámenes rigurosos; además de que se pueden obtener datos del estado de salud del donador como: presión arterial, altura, peso y temperatura; biometría hemática (detecta anemia y otras alteraciones de las células de la sangre); determinación del grupo sanguíneo; detección del virus del VIH (SIDA); hepatitis B y C, sífilis, chagas y brucella; además de realizar estudios de biología molecular.

Para donar sangre es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, tener una edad de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas, sin registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y sífilis, no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de 3 embarazos.

Además, en caso de tener tatuajes o perforaciones debe haber pasado por lo menos un año, para poder ser donador, si consumió lácteos o grasas dejar transcurrir 4 horas y puede tomar agua, jugo o fruta antes del examen médico.

La SSM, brinda la atención de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe de llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono (443) 324 39 19 extensión 118.