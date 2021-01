Exhorta SSM a realizar actividades físicas para prevenir enfermedades de salud mental

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2021.- Mantener actividad física constante, comunicación permanente con familiares y buena higiene del sueño son algunas de las acciones recomendadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para prevenir enfermedades de salud mental, como la depresión.



Lo anterior, en el marco del “Día Mundial de la Lucha contra la Depresión”, a celebrarse el 13 de enero de cada año, enfermedad que se está incrementando de manera leve, pero constante derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.



Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias y riesgo suicida son las principales causas de atención médica en el Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”.



Ante ello, es importante evitar abuso de sustancias como alcohol o tabaco, evitar fuentes de información no oficiales y acudir a solicitar ayuda profesional ante cualquiera de los siguientes síntomas: estado de ánimo bajo, incapacidad para disfrutar las cosas, sentirse enojado sin razón, sentir que ya no aguantan estar sin poder hacer su vida normal, miedo intenso e insomnio o fatiga intensa.



Cabe destacar, que la depresión se considera una enfermedad severa, que es más que sentirse “triste” por algunos días, porque esta persiste durante años si no se llega a tratar a tiempo.



Ante tal hecho, la SSM brinda atención médica especializada en el Hospital Psiquiátrico, donde se detecta y brinda tratamiento de manera oportuna si así se requiere a todas y todos los michoacanos.