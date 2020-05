Exhorta SSM a no relajar medidas sanitarias ante el COVID-19

morelia, Michoacán, a 27 de mayo de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) lanzó un exhorto a la población a no relajar las medidas sanitarias para la contención y mitigación del COVID-19.



En virtud de que está en puerta el plan de reapertura de las actividades económicas en la entidad, las autoridades de salud invitaron a la población a seguir quedándose en casal y guardar su sana distancia, hasta que se den a conocer los protocolos de convivencia.



Lo anterior, permitirá reducir el riesgo en los contagios provocados por el COVID-19, padecimiento que ha cobrado y sigue cobrando la vida de muchas y muchos michoacanos.



Esto, aunado a las medidas básicas de higiene permanentes, como no tocarse la cara con las manos sucias, el uso de cubrebocas, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas operacionales, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.