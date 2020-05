Exhorta SSM a michoacanos a realizar último esfuerzo de quedarse en casa

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2020.- Debido a que el mes de mayo está considerado como el mayor pico de la propagación de la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhortó a la ciudadanía a realizar un último esfuerzo y mantenerse en sus hogares, además de no bajar la guardia con las medidas básicas de higiene, lo que permitirá contener los contagios por este padecimiento.



Medidas sencillas como no tocarse la cara con las manos sucias, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.



Aquellas personas que realicen alguna actividad esencial y tengan que salir de su casa, es importante usen cubrebocas, gel antibacterial de manera constante y sólo ir del trabajo a casa, así podrán cuidar la salud de sus familias, vecinos y comunidad.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.