Exhorta SSM a evitar el golpe de calor

Morelia, Michoacán, 05 de marzo del 2022.-Ante la llegada del calor, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a prevenir el golpe de calor, evitando exponerse a las altas temperaturas, hidratándose bien y detectando de forma temprana los signos de alarma.

Registros del Departamento de Epidemiología de la SSM señalan que en la temporada de calor los municipios con más casos de golpe de calor son Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro y entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas de 60 años, menores de cinco años, enfermos crónicos, entre otros.

El golpe de calor se caracteriza por la exposición prolongada de altas temperaturas ambientales, lo que genera un aumento de la temperatura corporal de 37ºC a 40ºC, lo que acarrea alteraciones de la conciencia, ritmo cardiaco débil, enrojecimiento de la piel, no hay sudor, dolor de cabeza y convulsiones.

Es importante mencionar que quien presenta un golpe de calor pierde importante cantidad de líquidos corporales, lo que degenera en daños neurológicos que incluso pueden llevar a la muerte.

En caso de detectar algún síntoma es necesario, llevar a la persona a un lugar fresco, elevarle los pies, llamar al 911, y en tanto quitar la ropa al paciente, colocar hielo en las axilas y en la ingle para bajar la temperatura, pero sin excederse para no provocar hipotermia.

Por ello, la SSM recomienda evitar no hacer ejercicio bajo el sol entre las 11 a las 13 horas, las personas adultas mantenerse en casa y en un ambiente fresco, tomar agua durante el día (aunque no se tenga sed), comer saludablemente, no estar expuesto a altas temperaturas y descansar en la sombra si se trabaja bajo el sol.