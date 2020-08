Exhorta Lucila Martínez, a las autoridades municipales, a no bajar la guardia contra el Covid-19

“Las autoridades municipales deben apostar a proteger la salud y la vida de sus representantes, por lo que resultó lamentable que existan presidentes municipales que no prioricen romper la cadena de contagios y evitar más muertes”, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez.

La legisladora refirió que, mientras no existe una vacuna que salve a la población, no se puede bajar la guardia en las acciones preventivas, encaminadas a proteger la salud de todas y todos.

Convocó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad y velar por la salud de sus representados, a la población, usar el cubrebocas, así como aplicar la sana distancia, y el lavado frecuente de manos.

Ante el regreso a semáforo rojo al estado y luego del decreto mediante el cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán, Lucila Martínez subrayó la responsabilidad de todos los cuidadores y proteger a quienes los rodean.

Más aún, subrayó, es responsabilidad de las autoridades municipales, autoridades y federales, el emprender acciones por la salud y el bienestar de la población, por lo que es lamentable que existan alcaldes que minimizan la situación que se vive y en consecuencia no se tomen las medidas preventivas.

“Mientras no haya vacuna hay que acatar las medidas sanitarias, esa es nuestra mejor medida de protección, como estar el tiempo que sea posible en casa, usar siempre cubrebocas, lavar de las manos, guardar la sana distancia, no saludar de beso y abrazoDebemos avanzar por la ruta del orden; mientras no haya vacuna esa es nuestra mejor medida de protección, el cuidadonos ”, subrayó.

Señale que en los ayuntamientos, en donde las autoridades locales han relajado las medidas para controlar los contagios del coronavirus, asuman el costo, ya que esto ha ocasionado la pérdida de vidas.

“Nadie puede jugar con la vida de las personas; lo vimos al inicio de la pandemia, el presidente de la República minimizó la situación, la cual generó confusión y mucha gente se relajó, porque el presidente dijo que no se preocupan, que siguieron saliendo y hoy, lamentablemente, más de 49 mil mexicanos han perdido la vida y ni con homenajes se salva de su irresponsabilidad ”, finalizó ..