Exhorta el Gobierno de Michoacán a la población a ser responsables ante recomendaciones contra el COVID-19

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2020.- Debido a que la salud de las y los michoacanos es una prioridad del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y en el marco de las acciones realizadas para la protección y prevención del COVID-19, se exhortó a la población a implementar de manera seria y responsable las acciones emitidas por la autoridad.



La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hizo un llamado a no relajar las medidas preventivas para el cuidado de su salud y sus familias, ya que este no es un receso vacacional, es un periodo de sana distancia social y de mantenerse en casa.



Por ello, es importante el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, no saludar de mano, abrazo ni beso, así como al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo y tirar de manera inmediata. Igualmente, evitar tocarse ojos, nariz y boca y mantener al menos a un metro de distancia con otras personas.



En caso de presentar fiebre, tos y dificultad para respirar se debe acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano para identificar sus síntomas y, en caso de ser necesario, referirse a alguno de los hospitales resolutivos o indicarle su tratamiento de manera oportuna y reposo en casa.





La institución puso a disposición de la población una red de servicios para evitar pánico, abusos e información falsa, la que se podrá consultar en la página salud.michoacan.gob.mx o comunicarse a los teléfonos 800 123 2890 y al 911.