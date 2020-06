Exhorta CGCS a medios de comunicación a aplicar medidas hacia la Nueva Convivencia

Morelia, Michoacán, a 6 de junio de 2020.- Al ser la Nueva Convivencia una etapa de corresponsabilidad para fomentar y practicar nuevos hábitos que nos protejan del COVID-19, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Gobierno del Estado recomienda a las y los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de información una serie de medidas.



Los criterios personales y de equipo de producción que las y los trabajadores de los medios de comunicación del estado deberán aplicar en esta etapa se pueden consultar a través del micrositio: https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/, al descargar el cuadernillo de la Nueva Convivencia.



Las recomendaciones para las y los periodistas, comunicadores y reporteros al realizar su labor informativa son que mantengan el distanciamiento físico entre los entrevistados y busquen formas innovadoras de cubrir la nota para evitar el contacto.



Otras medidas que deben considerar son el uso de guantes, si visita un lugar de riesgo, evitar congregarse fuera de los centros de salud, hospitales o asilos y no entrar en áreas de acceso restringido para cubrir notas.



Respecto al equipo de producción que es necesario para realizar sus actividades, como son cámaras, micrófonos, tripiés y aparatos electrónicos, se aconseja cubrir la espuma del micrófono con plástico y cambiarlo diariamente.



Descontaminar sus equipos con toallas antibacteriales constantemente, no dejar nunca sus objetos de trabajo sobre el suelo si está en un centro médico y evitar que otras personas manipulen sus artefactos.



Es indispensable también que cada periodista, comunicador y trabajadora o trabajador use cubrebocas, mantenga la sana distancia, no salude de mano, beso y abrazo, utilice gel antibacterial y realice el estornudo en el ángulo interno del brazo.