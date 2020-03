A no paralizar los trabajos legislativos exhortó la diputada Araceli Saucedo Reyes al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada y al Presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXXIV Legislatura, Javier Estrada Cárdenas.



La legisladora remarcó que ningún interés político, ni personal o de grupo puede estar por encima de la responsabilidad que les mandata la Ley, y con la obligación que tienen con el pueblo de Michoacán.



Más allá de las diferencias que se tengan, hizo mención que se tiene que aspirar, aportar y demostrar con hechos la convicción de dignificar la labor legislativa.



Llamó a los presidentes de la Mesa Directiva y de la JUCOPO a generar condiciones para el diálogo y consensos entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, con el único propósito de luchar por el bien común, en la construcción afirmativa de mejores estadios para las y los michoacanos.



Araceli Saucedo consideró que existen temas que no se pueden postergar, como es la entrega de condecoración “La Mujer Michoacana”, así como la designación de diversos nombramientos que están pendientes entre ellos, designar al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la aprobación de iniciativas de reforma constitucional y leyes secundarias en materia electoral.



La convicción de todos los que integran la LXXIV Legislatura, subrayó debe ser el fortalecimiento del Poder Legislativo como instrumento para la transformación y la consolidación del Michoacán que todas y todos anhelan.



Llamó a defender el interés común por un trabajo y la labor legislativa que sume y no que reste, en la que se reconozca y se tenga en el centro en todo momento a las y los michoacanos, que es el fundamento que da vida al trabajo de todo representante popular.



La legisladora urgió a no paralizar la labor legislativa, e hizo votos porque se logren reunir los integrantes de la Junta y Conferencia para determinar y programar los trabajos legislativos.