Evaluación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El análisis de David Alejandro Delgado Arroyo

ENFOQUE ELECTORAL



EVALUACIÓN DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO



David Alejandro Delgado Arroyo.

El pasado 29 de agosto, el Consejo General del INE conoció el Informe final de actividades y evaluación del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero de los Procesos Electorales Federal y Locales Concurrentes 2023-2024.

El informe no solo es un compendio de datos duros y actividades realizadas, sino también, contiene reflexiones muy interesantes sobre lecciones aprendidas y áreas de oportunidad.

Se considera que la difusión sobre la credencialización debe ser permanente, intensificándose en junio del año previo a la elección.

De igual forma la difusión sobre las 3 modalidades del voto (postal, electrónica y presencial) debe ser antes del inicio del proceso electoral y reforzarla a partir del mes de enero del año de la elección.

En términos de difusión se considera explicar el manejo de la urna y dispositivos electrónicos, para ejercer el voto presencial y adecuarlo al contexto del electorado mexicano en el extranjero.

Además de focalizar la difusión en los grupos etarios, como la población migrante de la tercera edad, ajena al uso cotidiano de la tecnología.

Un tema muy sensible para la comunidad migrante es todo el trámite para poder votar, por ello, se recomienda en el informe, hacer una revisión jurídica, técnica y operativa para simplificar y facilitar el procedimiento de credencialización y registro.

Respecto a la inconformidad ciudadana derivada de las notificaciones de no incorporación a su registro, es vital revisar que todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a la ciudadanía sobre el estatus o dictaminación jurídica de su solicitud de inscripción sean oportunas y claras en sus razones, fundamentos, motivos y, en su caso, consecuencias.

Para el caso de direcciones en Estados unidos de América sería conveniente solicitar a la ciudadanía que proporcione el condado y este dato pueda ser validado, para focalizar acciones.

En términos de voto postal es necesario seguir explorando mecanismos eficaces para que la ciudadanía pueda dar seguimiento puntual al envío del Paquete Electoral Postal y el retorno del Sobre Postal de Votación.

El voto electrónico se ha consolidado como la opción que elige la mayoría de las personas votantes, inclusive es el que menos problemas genera, aún así, es necesario analizar mecanismos que faciliten el acceso al sistema, además de continuar fortaleciendo la divulgación de los elementos que garantizan la seguridad y secrecía de esta forma de participación electoral, a fin de que la ciudadanía tenga mayor confianza en su uso.

Respecto al voto presencial es necesario valorar la pertinencia, implicaciones, ventajas y desventajas, de contar con un solo universo de personas votantes para la modalidad presencial (ya sea registrados, o bien, no registrados), ya que su confluencia generó algunas inconformidades.

Inclusive revisar la posibilidad de ampliar el horario de la votación o incluso la posibilidad de implementar el voto presencial anticipado, con un periodo de votación de más de un día.

Revisar, de forma conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posibilidad e ampliar el número de sedes consulares para instalar las mesas receptoras de votación.

Estas entre otras muy diversas y variadas consideraciones, servirán para mejorar la organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.