Este viernes, arranca Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género￼

Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2023.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) invitan a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en su décima segunda edición: MICGénero Tour 2023, que tendrá lugar del 25 de agosto al 1 de septiembre en los municipios de Morelia y Pátzcuaro.

MICGénero Tour tiene el objetivo de acercar al público los estudios de género, con el fin de establecer un diálogo que abone a la igualdad y el respeto. A nivel nacional, se sostendrá en 13 estados de la república y finalizará el 7 de septiembre. Este año, se le dará foco al campo audio visual y la representación cinematográfica desde la violencia de género.

Las sedes oficiales de la muestra en Michoacán tendrán lugar en e Auditorio del Centro Cultural Clavijero, Aula Mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, Pátzcuaro, Auditorio de la Universidad Internacional Jefferson, Museo Casa Natal de Morelos, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES-UNAM) y Facultad de Derecho (UMSNH).

El viernes 25 de agosto, se tiene programada la película “Gabi, Between Ages 8 and 13” de Engeli Broberg: la historia de un niño de cinco años que no se reconoce como ninguno de los dos géneros que ofrece el mundo. Esta se presentará en el Centro Cultural Clavijero a las 17:00 horas.

Ese mismo días, a las 19:00 horas en el Museo Casa Natal de Morelos, se proyectarán los cortometrajes mexicanos de las categorías Queer y postporno, así como Disonancias y Cuerpo atlético, con “La negrura”, “La Pequeña Muerte”, “Amor ice”, “Dejar morir”, “MORGAN” y “Los jotos no van al cielo”.

Además de las proyecciones que se realizarán en Morelia y Pátzcuaro, se llevará a cabo la presentación del libro “La violencia de género en el cine Latinoamericano e Ibérico”, el viernes 01 de septiembre a las 08:00 horas, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES-UNAM).

La cartelera completa se podrá consultar el siguiente link: https://bit.ly/MICGENE