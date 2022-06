Este Gobierno cuenta con el respaldo del pueblo de Michoacán: Seyra Alemán

El Gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla cuenta con el apoyo y el respaldo del pueblo de Michoacán, gracias al gran trabajo y a los resultados que cada vez se hacen sentir más en nuestra entidad, a un año del triunfo que sentó las bases para el inicio de la transformación de nuestro estado, así lo comentó la diputada de Morena Seyra Alemán, al hacer referencia al 66 por ciento de aprobación que tiene el Gobernador, luego de la encuesta difundida por El Universal.

La gente está más que convencida que este es el gobierno del cambio, ya que más de la mitad de los michoacanos aprueban la gestión de nuestro gobernador, además la encuesta realizada por Enkoll señala que un 76 por ciento de las michoacanas y michoacanos respaldan el trabajo que realiza nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, subrayó la legisladora Presidenta de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública.

Esto deja más que claro que Morena es el partido que tiene más aceptación en la gente, que no le da la espalda al pueblo, y esto no es casualidad, ya que gracias a todo el trabajo y el esfuerzo que se hace en favor de la transformación de la vida de las familias, sobre todo a las más pobres, con una visión de justicia social que tanto hacía falta en nuestro estado, que durante años estuvo en el abandono y los temas más torales, como seguridad, el campo michoacano, la educación y salud, por mencionar algunos, mismos que no fueron atendidos, y hoy en día se pueden ver los resultados que este gobierno le da todos los días al pueblo michoacano, finalizó.