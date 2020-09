Estados no pueden recibir menos recursos que el año pasado: Alianza Federalista

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.- Tras precisar la aportación económica y de empleos que hacen los estados al país, los 10 Gobernadores que integran la Alianza Federalista fijaron su postura de no recibir menos recursos que el año pasado, después de que la propuesta del Presupuesto Federal para el 2021 establece una reducción del 5.5 por ciento para las entidades federativas.



“Nuestra postura es tajante, no vamos a aceptar la reducción de recursos para nuestros estados, por lo que de no tener una respuesta positiva nos reservamos el derecho de acudir a las instancias jurídicas”, precisó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



Los mandatarios estatales aseguraron que las entidades que representan son de las más productivas del país, que en conjunto generan el 67 por ciento de los empleos a nivel nacional, según las cifras del IMSS del mes de agosto.



“De concretarse esta propuesta de Presupuesto para el año que entra, los 10 estados en su conjunto estaríamos recibiendo 40 mil millones de pesos menos, lo que resultaría catastrófico ante la imposibilidad de mantener los empleos, además de retroceder en la tarea de garantizar la salud y la seguridad en nuestros estados”, agregó.



En este sentido, los Gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Chihuahua, Javier Corral Jurado; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Durango, José Rosas Aispuro Torres; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, establecieron las siguientes propuestas para reactivar la economía a través de la inversión pública en los estados:



– Un fondo de estabilización para compensar la reducción del presupuesto federalizado, que concentre recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.



– Un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local.



-Clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, Insabi, Fotradis, para garantizar que no haya disminución en las asignaciones del año pasado.



– Establecer asignaciones de recursos para Fortaseg, Fonmetro y Escuelas de Tiempo Completo, entre otros.