Establecer alianzas con organismos defensores de derechos humanos de otras impactará grandemente en la sociedad: Marco Antonio Tinoco Álvarez entidades del país

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2023.- Al iniciar los trabajos de la II Sesión Ordinaria de la

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, zona oeste, el

ombudsperson michoacano, Marco Antonio Tinoco Álvarez, aseguró que el establecer alianzas con

los organismos defensores de los derechos humanos de otras entidades del país traerá grandes

beneficios para la sociedad; lo anterior, al firmar sendos convenios de colaboración con los

Ombudspersons de Jalisco y de Tabasco.

Dijo que, en el caso de Jalisco, ya se han realizado acciones conjuntas y expresó su agradecimiento

a la presidenta por compartir con Michoacán el Modelo Único de Gestión, un mecanismo

inteligente que es útil, entre otras cosas, para captar quejas de manera directa, para generar

archivos electrónicos y digitalizar el archivo histórico, así como para tener un control de todos los

procesos administrativos, lo que impactará en beneficio directo a la ciudadanía, y que ya se aplica

en nuestra entidad.



Por su parte, la Ombudsperson jalisciense, Luz del Carmen Godínez González, dijo que el poder

establecer estas alianzas y compartir las buenas prácticas, sin duda fortalece el trabajo de las

defensorías de los derechos humanos. Agregó que, aunque las necesidades en los estados son

muy diversas hay temas como: desaparecidos, violencia y migración, que son comunes en ambas entidades y que se pueden trabajar en conjunto, estableciendo canales de comunicación y

puentes de acciones colaborativas.

En el caso de la CEDH de Tabasco, Tinoco Álvarez dijo que el objetivo de hacer sinergia a través de la firma del documento, es potencializar a ambos organismos en temas específicos, desde y por la academia, lo que se convierte en una caja de herramientas para fortalecer el quehacer de las Comisiones Estatales, para alcanzar la mayor eficacia en las actividades cotidianas, anteponiendo siempre el bien de la ciudadanía.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, Marco

Antonio Morales Notario, quien participa en la II Asamblea como invitado especial, coincidió en

señalar que existen temas cuya atención es urgente, tales como: mujeres; niñas, niños y

adolescentes; adultos mayores, y migrantes.

Se dijo convencido de que el mejor camino para abordar tales problemáticas es un cambio

profundo en la educación, no sólo en la académica, sino la que se genera desde los hogares.

LA VIOLENCIA DIGITAL MATA

Morales Notario ofreció una conferencia magistral al personal de la CEDH Michoacán, con el tema

“Derechos Humanos, Género y Violencia Digital”, en la que resaltó que en México sigue

predominando una sociedad machista, y que lo necesario es crear condiciones de igualdad, pero

igualdad verdadera, no simulada, a través de

la conciencia y la educación.

Agregó que equidad no es igualdad, sino que

ésta última es tolerancia y respeto.

Finalmente alertó sobre el peligro que

representa la era digital, pues a través de las

redes sociales, por ejemplo, se comenten una

serie de violaciones a los derechos humanos, y

que a los organismos defensores de estos

derechos les corresponde trabajar

arduamente en capacitación, concientización

y atención a esta problemática.

Cabe recordar que a la II Sesión Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de

Derechos Humanos, zona oeste, asisten Nayarit, Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato,

Zacatecas, Jalisco, y, como invitado especial, Tabasco; además se cuenta con la presencia del

presidente de la CEDH de Morelos, quien preside la FMOPDH, así como el anfitrión, Michoacán.