Establece Comité Municipal de Salud medidas sanitarias para fin de año

Morelia, Michoacán.- Con el propósito de salvaguardar la salud de las y los morelianos, el Comité Municipal de Salud determinó las nuevas medidas sanitarias para contener los contagios de Covid 19 de cara a las festividades de fin de año.

En este sentido, se acordó limitar el aforo no mayor al 60% y quienes no respeten este acuerdo, en lo sucesivo no recibirán permiso para eventos; los establecimientos con licencia Giro C, observarán un aforo no mayor a 60%, así como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura.

Aforo del 60% de la capacidad del recinto en iglesias y centros de culto, balnearios, cines, hoteles, restaurantes, centros deportivos y espacios turísticos; asimismo continúa la operación de las Brigadas de Inspección de Medidas Sanitarias.

Continúa la revisión itinerante del transporte público a efecto de constatar el 80% de ocupación; el ayuntamiento informará a la Jurisdicción Sanitaria sobre los eventos de alto aforo solicitados y/o autorizados para el periodo del 29 de diciembre al 7 de enero del 2022.

Estos acuerdos entrarán en vigor en el periodo arriba señalado y estarán sujetos para ser modificados por el Comité Municipal de Salud.