ES UNA GRAN IRREPONSABILIDAD Y MAL MENSAJE A LA CIUDADANÍA REACTIVACIÓN DE GIRAS DE AMLO

El pasado lunes después de más de dos meses de confinamiento en el país se dio paso a la nueva normalidad, la cual significaba la reincorporación de actividades esenciales, las cuales fueron enlistadas por el propio gobierno federal, sin embargo, eso se dio estando aún en rojo de acuerdo al semáforo epidemiológico que el propio subsecretario de Salud mostró.

Esta pandemia originada por el virus Covid-19 ha dejado a muchos países en situaciones muy preocupantes en materia de salud y economía, México no es la excepción, al contrario, hay una grave crisis de salud la cual queda demostrado día con día, pues no hay cupo en los hospitales para atender a personas enfermas de coronavirus, no hay material ni insumos suficientes ni adecuados para el personal que labora en hospitales y centros de salud. Respecto a la economía estamos viviendo una crisis, el gobierno federal nunca atendió las demandas para generar un plan y sostener lo más posible el desplome económico en México.

De acuerdo al INEGI cerca de 12 millones de mexicanas y mexicanos en abril dejaron de laborar debido al confinamiento y el cierre de centros de trabajo, se alerta que habrá más pérdida de empleos, además México entró a esta crisis generada por el Covid-19 con dos millones de personas desempleadas.

A todas esas cifras, el gobierno federal hizo caso omiso, desacreditando e insistiendo que él tiene otros datos, que la pandemia estaba domada y que a pesar de todo, el país iba por el buen camino de la transformación. En efecto, Andrés Manuel López Obrador, en todo momento ha priorizado sus intereses y compromisos, su irresponsabilidad ha estado por encima de la ciudadanía. Recordemos que iniciado el aislamiento y la jornada de sana distancia el mandatario mexicano seguía con sus giras y mítines por algunos estados de la República, en sus mañaneras no portó cubrebocas, eso es un mal mensaje hacia la población, pues como el presidente de la República debe poner el ejemplo e insistir a las y los mexicanos no bajar la guardia porque aún estamos en semáforo rojo.

Es una gran irresponsabilidad porque pone en riesgo su vida, la de las personas que lo acompañan y la de la población, es un mal mensaje porque eso está provocando que la gente rompa el confinamiento, salga de sus casas, incluso se han reportado aglomeraciones y eso es sumamente peligroso. A mitad de semana se reportó que México tienen 3 mil 912 nuevos casos de Covid y ya se superan los 100 mil, a tres días de la nueva normalidad se registraron más de mil muertes en tan sólo 24 horas.

Para el mandatario mexicano las cifras son alarmistas, una vez más descalificando, acusando de amarillismo a medios de comunicación y carentes de objetividad.

Es lamentable que la prioridad sea acelerar la construcción del Tren Maya y no cuidar la salud de las y los mexicanos, evidentemente estos días si han quedado como anillo al dedo pero para nosotros los mexicanos darnos cuenta que sí, que efectivamente no hay liderazgo, no hay sensibilidad, no hay simpatía y no hay ningún plan integral para domar esta pandemia, para frenar contagios y para evitar muertes.

Es indignante que cada mañana en lugar de asumir la responsabilidad el gobierno federal, demuestre cada vez más su incompetencia con frases absurdas y banales como la del jueves pasado, en Chiapas, “no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucha para que no dé el coronavirus”, es una vergüenza que en lugar de actuar exprese esas palabras que además parecen una burla a los familiares de las y los mexicanos que han perdido la vida a causa de este virus.

Por Fany Santiago