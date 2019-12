Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2019.- Bajo la premisa de garantizar el acceso a una vida libre de discriminación y violencia, fundada en el respeto y la prevalencia de los derechos humanos, la Secretaría de Gobierno trabaja en todo momento para favorecer el desarrollo y el bienestar de las y los michoacanos.



Lo anterior fue asegurado por el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien añadió que, a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), y conforme a los principios de igualdad y libertad, se aplican políticas públicas transversales con la finalidad, en primer término, de erradicar este flagelo.



“La cultura del respeto a la diversidad y a la inclusión, que impulsa el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, es un tema que avanzará únicamente con la suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, no se debe de trabajar de manera aislada”, añadió.



En este sentido, recordó que, a lo largo de este año por concluir, el Coepredv que encabeza Alberto Hernández Ramírez, ha realizado diversas y variadas acciones que han abonado en gran medida a la construcción de una nueva manera de ver y coexistir entre quienes habitan y visitan el estado de Michoacán.



Por su parte, Alberto Hernández Ramírez, resaltó que las capacitaciones realizadas, han sido dirigidas a la academia, la iniciativa privada, servidores públicos y a la sociedad civil en general, para promover un mayor conocimiento, la concientización y la prevención de conductas discriminatorias hacía la población y generar con ello, una corriente de cambio hacia la igualdad, la inclusión y la cero discriminación, detalló.



Asimismo, adelantó que, para este año por venir, la mecánica de trabajo al interior de la institucion a su cargo, estará enfocada a dar seguimiento a las acciones exitosas del 2019, al tiempo que se pondrá especial atención a la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad educativa, los municipios y la propia administración pública, en la generación y aplicación de nuevas estrategias.



ALGUNAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS:



•Talleres de sensibilización en materia de inclusión, derechos humanos y no discriminación a servidores públicos estatales y municipales y elementos de seguridad pública.



•Participación en paneles “Perspectiva de No Discriminación hacia los grupos vulnerados en Michoacán”.



•Promoción de la cultura de educación inclusiva para conocimiento de los derechos fundamentales y una mejor convivencia escolar en diversos planteles.



•Atención de quejas y denuncias por violencia y Discriminación laboral, por condición de discapacidad, violencia escolar y de género, por orientación o preferencia sexual, condición de recluso, condición de adulto mayor, apariencia física, condición ideológica, creencias religiosas, embarazo, condición de ex recluso, igualdad entre hombre y mujer, condición económica e identidad indígena, entre otros.



•Se renovó los integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, con representantes de la sociedad civil y la academia.



•Se presentó ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la academia, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, el Programa Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia en Michoacán 2019-2021.



•Se conmemoró el día Estatal Contra la Discriminación con la realización de la caminata por la inclusión en el Centro Histórico de Morelia y la jornada lúdica, cultural, ártica y vivencial, en las que participaron el Congreso del Estado, titulares y personal de gabinete legal ampliado del Ejecutivo del Estado, el Ayuntamiento de Morelia, instituciones educativas y la sociedad civil organizada, con el objetivo de visibilizar a los diferentes sectores vulnerados.