Envía Michoacán ayuda humanitaria para damnificados de Tabasco

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2020.- Gracias a la solidaridad de las y los michoacanos, este lunes partió un tráiler con cerca de 28 toneladas de víveres y artículos no perecederos para ayudar a los damnificados en Tabasco.



Al dar el banderazo de salida, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destacó la solidaridad de las y los michoacanos que se acercaron a los centros de acopio para llevar ayuda a la población afectada por las inundaciones provocadas del huracán ETA que azotó Tabasco.



“Expresar mi agradecimiento a la sociedad michoacana por esta solidaridad mostrada con el pueblo de Tabasco, agradezco esta muestra de sensibilidad; Michoacán siempre ha estado y estará respondiendo ante el dolor y la necesidad de los demás, esto es una muestra más de ello”, agregó.



El mandatario estatal reconoció también la situación crítica que enfrentan los alrededor de 150 mil damnificados de aquella entidad, lo que se vuelve aún más difícil para la población en medio de la crisis en salud que vive México y el mundo por el COVID-19.



“Por encima de cualquier diferencia política o ideológica, siempre es menester mantener la sensibilidad ante las desgracias de los demás, podría alguien decir ¿para qué mandan ayuda a Tabasco, si de allí es el presidente de la República?, ese no es el asunto, el tema es cómo ayudamos a la gente que está ahora necesitada”, precisó.



Al tomar la palabra, Carlos Río Valencia, secretario de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), explicó que bajo el lema “Fuerza y apoyo a Tabasco” se establecieron 12 centros de acopio en el interior del estado, en municipios como Apatzingán, Morelia, Jiquilpan, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.



“Hemos visto una gran solidaridad del pueblo de Michoacán, hoy estamos enviando este camión que lleva cerca de 28 toneladas de víveres y alimentos no perecederos, logramos reunir más de 33 mil artículos de alimentación y de uso y aseo personal, y mañana llega Villa Hermosa, Tabasco, en ayuda a las 148 mil personas y 35 mil 982 viviendas que sufren las afectaciones de las recientes inundaciones en Tabasco”, sostuvo.



Participaron de manera activa en la recolección de víveres, el Sistema DIF estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y varios subsistemas de educación superior.