Entretenimiento | Karely Ruiz anuncia embarazo con espectacular foto

Karely Ruiz, influencer y modelo de OnlyFans, sorprendió a sus seguidores este sábado 24 de agosto luego de anunciar que está embarazada, a través de redes sociales con una foto luciendo un vestido color dorado y se observa que lleva varios meses de embarazo.

En dicha foto compartida a través de su cuente de Instagram, agregó un emotivo mensaje en donde expresa que “el día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”.

Además, Karely Ruiz adelantó que hoy mismo revelará el género de su bebé. “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”.

La creadora de contenido respondió a todas las felicitaciones de las que se llenó su publicación y agradeció el amor de sus seguidores expresando la felicidad que le da convertirse en madre.