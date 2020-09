Entregará la UCEMICH becas de conectividad a alumnos en condiciones de alta marginación

Sahuayo, Michoacán a 3 de septiembre del 2020.- Apoyar a los alumnos con una beca para la conectividad, es una actividad que el rector de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH), Fidel Ramos Zalapa anunció durante la celebración del XIV Aniversario de la creación de dicha institución de educación superior y el arranque de inicio del ciclo escolar 2020-2021.



Lo anterior, con la finalidad de sumarse a las estrategias de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a cargo de Héctor Ayala Morales, para motivar y apoyar la estancia universitaria, evitando el abandono escolar y haciendo frente de este modo a las nuevas formas de trabajo que la actualidad y la situación obliga a los michoacanos.



Durante este importante evento se realizó la tradicional partida de pastel y en la parte cultural se contó con dos conciertos; uno con el grupo folclórico “Bola Suriana” y otro con un concierto de Música Clásica a cargo de alumnos de la institución a cargo del Mtro. Juan Manuel García Arzate.



Asimismo, estuvo presente la jefa Regional del Gobierno del Estado en Jiquilpan, Citly Velazco Martínez; la subdelegada Federal de la Secretaría de Educación, Cynthia Mariana Sánchez Arias, y el secretario académico de la UCEMICH, Lambertino Campos Amezcua quien brindó unas palabras por el inicio del presente ciclo escolar.



En los invitados de honor estuvo el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Luis Sánchez Alfonso, quien, en representación de Ayala Morales, reiteró el reconocimiento e invitó a la comunidad educativa a continuar trabajando por la educación de los jóvenes michoacanos y exhortó a los asistentes a motivarlos para que no abandonen sus estudios,



“Mis más sinceras felicitaciones al rector y a todo el personal por su trabajo y compromiso con la universidad, que siga siendo referente en toda la Ciénega, en toda la región y en nuestro Estado” concluyó.



Durante un programa atípico, en el que un reducido grupo de asistentes rindieron honores a la Bandera y entonaron el Himno Nacional Mexicano, autoridades educativas proyectaron un video, en el cual el encargado de la política educativa en la entidad reconoció que en dicha universidad se cuenta con hombres y mujeres comprometidos con el progreso del estado, pues en ella se encuentran alumnos que se están preparando para ser exitosos profesionistas y docentes, que están forjando a mejores seres humanos, dotándoles de herramientas para hacer frente a los retos que encontrarán en el futuro.



• Celebra SEE el XIV Aniversario de la creación de La Universidad de La Ciénega

Luego de ello, autoridades recibieron un autobús de 45 plazas autorizado por la H. Junta Directiva, que sin duda será un medio de transporte que facilitará el traslado de alumnos a diversas actividades académicas en todo el país, una vez retomadas las clases presenciales. Finalmente, la actividad que por esta ocasión fue virtual cerró con un espectáculo de pirotecnia en la explanada del edificio central de la celebrada institución.