Entregan cubrebocas y electrolitos, a personal del IMSS y Hospital de la Mujer

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2020.- Con un pleno reconocimiento por la labor que realizan en su lucha diaria contra el COVID-19 y por la salud de las y los michoacanos, personal del Hospital de la Mujer y de la Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Morelia, recibieron diversos apoyos que les permitirán fortalecer su trabajo en la primera línea de combate a la pandemia.



A unas horas de que inicie el periodo de reintegración parcial a las actividades económicas del Estado, en el marco de la nueva convivencia social obligada por la contingencia, Juan Carlos Barragán Vélez, titular de la Sedesoh, resaltó la importancia de mantener vigentes las medidas de sanidad difundidas, como el lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia, hacer uso de cubrebocas y la limpieza constante de espacios comunes.



Durante la entrega de los apoyos, realizada este fin de semana, Barragán Vélez pidió a la población no bajar la guardia y a seguir cumpliendo con las medidas de higiene y protección difundidas, ya que de ello depende el regreso seguro a las actividades cotidianas en los próximos meses.



Ponderó que es prioridad del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, cuidar y garantizar la salud de la población, “sabemos lo importante que es el retornar a las actividades ordinarias, pero eso será con cuidado y seguridad para todas y todos y en este proceso, todos debemos ser corresponsables”.



Dijo que, desde la dependencia a su cargo, se continuará con la entrega de insumos y equipo de protección para el personal de salud y en los centros de trabajo, “estoy seguro que de la mano de todas y todos lograremos que Michoacán supere bien y de manera ordenada esta pandemia”.



En primera instancia, Barragán Vélez hizo entrega de cubrebocas KC-95 y electrolitos al doctor Rodrigo Romero Martínez, de la clínica 83 IMSS, quien agradeció a la Sedesoh por el material recibido y pidió a las personas que les sea posible, el mantenerse en casa y a los que van a regresar a trabajar el día de mañana, lunes, respetar las medidas que se han establecido en la nueva convivencia.



“Mientras no exista una vacuna contra el virus debemos seguir cuidándonos, porque esta enfermedad es muy contagiosa, al primer síntoma no duden en buscar ayuda profesional”, comentó el profesional de la salud.



Finalmente, en las instalaciones del Hospital de la Mujer, la doctora Gabriela Peña Gutiérrez recibió dotación de cubrebocas y electrolitos. Ella también invitó a reforzar las medidas de protección desde casa, “si nos quieren ayudar, deben empezar por cuidarse, atendiendo las recomendaciones anunciadas en el marco de la nueva convivencia”.



Así, este fin de semana, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano entregó cubrebocas KN-95 y 500 litros de electrolitos al personal que trabaja jornada acumulada en ambas instituciones de salud.