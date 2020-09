ENTREGA UBLE MEJÍA INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CEDH

morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2020. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, hizo entrega del Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al presidente de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura local, diputado Octavio Ocampo Córdova.

Acompañado de los consejeros Mónica Gabriela Andrade Molina y Juan Guillermo Cuevas Toledo; así como del visitador Regional de Morelia, Juan Plancarte Esquivel, el coordinador de Orientación Legal Quejas y Seguimiento, Ángel Botello Ortiz y la titular del Órgano Interno de Control, María Esther Ruíz López; dio a conocer que durante el primer semestre del año, la pandemia por COVID-19 puso a prueba al mundo en todos sus ámbitos y tipo de relaciones.

Dijo que los gobiernos, las comunidades, los grupos sociales y las personas vulnerables se vieron impactadas ante sus repercusiones económicas, educativas, de seguridad y, sobre todo, en materia de salud.

En el Salón de Recepciones del Congreso de Michoacán, destacó el compromiso del organismo para evitar que la crisis de salud pública pudiera convertirse en una oportunidad para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos; por lo que se desplegó personal en las seis regiones del Estado para supervisar los filtros sanitarios, los espacios de confinamiento como los Centros de Reinserción Social, las áreas de internación municipal y los albergues para las personas adultas mayores; cuidando en todo momento que las medidas aplicadas se realizaran con base en el Estado de Derecho, la protección y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que fueran arbitrarias, ni discriminatorias.

En el periodo que se informa, 01 de septiembre del 2019 al 31 de agosto de 2020, la CEDH recibió 1,731 quejas de ciudadanos por presuntas violaciones a sus derechos humanos, se brindaron 748 orientaciones y se realizaron 514 canalizaciones.

La Secretaría de Educación (287), la Fiscalía General en el Estado (248), la Secretaría de Seguridad (243) y la Coordinación del Sistema Penitenciario en el estado (171), se colocan como las dependencias de la administración pública estatal con mayor número de quejas.

Dentro de los principales derechos violentados se encuentran: Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica (558), Derecho a las Buenas Prácticas de la Administración Pública (298), Derecho a la Integridad Personal y Seguridad Personal (270), Derecho a la Educación (197) y Derecho a la Salud (134).

Los Ayuntamientos michoacanos con mayor número de quejas en el periodo, son los siguientes: Morelia (120), Zitácuaro (55), Lázaro Cárdenas (33), La Piedad (16) y Zamora (10).

Se emitieron 38 recomendaciones, en las que se acreditaron los hechos violatorios señalados por los quejosos, así como 10 acuerdos de no violación, por no comprobarse las conductas reclamadas a las autoridades señaladas como responsables. De las 38 recomendaciones emitidas en el periodo 13 fueron dirigidas a la SSP, 7 a la FGE, 6 al Ayuntamiento de Morelia y 4 a la SEE.

En el rubro de divulgación y capacitación de los derechos humanos se tuvo un impacto en más de 99 mil personas entre servidores públicos de los rubros educativo, de seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario, padres de familia, integrantes de la comunidad LGBTTTI, habitantes de comunidades indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Lo anterior derivado de las 487 acciones realizadas entre conferencias, cursos pláticas y talleres, presenciales y virtuales; en 42 municipios del estado con distintos tópicos relacionados con el reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos.

Dentro de los programas que se desarrollaron en este periodo destacan: la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria, la edición número 16 del Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina tus derechos” con el tema: Mis derechos humanos en tiempo de coronavirus, y el Informe Especial sobre el Respeto a los Derechos Humanos durante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19.