Entrega SEE dispositivos electrónicos a estudiantes del Cobaem

Cuitzeo, Michoacán, a 18 de diciembre de 2020.- Con la finalidad de coadyuvar con herramientas tecnológicas que fortalezcan el proceso educativo, estudiantes de la coordinación sectorial número tres del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), recibieron de manos de autoridades educativas dispositivos electrónicos, en el plantel Cuitzeo.

Ello como parte de las estrategias que impulsa la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), para reforzar la permanencia escolar y la continuidad de educación virtual ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Durante el acto protocolario de entrega, el cual se realizó con las medidas de sana distancia y seguridad sanitaria, en representación del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, el jefe regional de Puruándiro, Mauricio Prieto Gómez, reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes, así como de la planta docente por el trabajo realizado ante este escenario virtual de educación y aseguró que “estamos convencidos de que si hay personas preparadas habrá un pueblo próspero”.

En su oportunidad, el director general de Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo Contreras, aseveró que a través de diversos programas, se busca que la comunidad estudiantil de Michoacán, no interrumpa su tarea educativa, “ahora con educación solidaria intentamos llegar a las escuelas y con apoyo de implicados en la vida pública sumar esfuerzos para facilitar el trabajo de las y los estudiantes; y de este modo contribuyamos a que no interrumpan sus sueños”.

En su oportunidad, el titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, destacó el avance de indicadores académicos y las acciones implementadas al interior de la institución para dar seguimiento al proceso educativo a través del Campus Virtual Cobaem, por lo que convocó a la juventud michoacana a continuar sus estudios y hacer de esta nueva convivencia el mejor reto educativo.

Cabe señalar que se hizo entrega además de dos proyectores y material para banda de guerra en beneficio de este centro educativo.