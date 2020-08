Entrega Sedesoh cubrebocas y dispensadores de gel antibacterial a transportistas de Morelia

Morelia, Michoacán, a 04 de agosto de 2020.- Para proteger a los 13 mil operadores del transporte público que circulan en Morelia ante el COVID-19, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), entregó este día el mismo número de cubrebocas a la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), para su distribución en el sector transportista.



Con esta entrega, la Sedesoh, beneficiará a los 10 mil taxistas, dos mil colectivos y mil camiones urbanos que circulan todos los días por la capital michoacana, para que puedan realizar sus actividades de manera segura y ordenada, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Barragán Vélez.



Acompañado por autoridades de la Cocotra y líderes transportistas, Barragán Vélez recordó que, por decreto del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, el uso del cubrebocas es obligatorio en todo el Estado, con el objetivo de reducir contagios y prevenir defunciones por Coronavirus.



El funcionario invitó a operadores, concesionarios y usuarios del transporte público a seguir las medidas que dictan la autoridad de salud en Michoacán, ya que solo juntas y juntos se podrá superar la crisis sanitaria.



“Usar un cubrebocas salva vidas, conserva empleos y evita que la pandemia siga creciendo. Yo sé que del transporte dependen muchas familias y por ellas seguiremos trabajando para que se cumplan las medidas anunciadas por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo para garantizar su salud”, indicó.



Por su parte, el titular de la Cocotra, Marco Antonio Lagunas Vázquez, agradeció la entrega de los insumos de protección, que la Sedesoh ha venido entregado al sector transportista desde el inicio de la pandemia, que no puede parar porque al hacerlo significaría colapsar al Estado.



“Es muy importante que tomemos conciencia sobre el uso del cubrebocas, no se trata de un capricho, debemos cuidarnos y mientras no exista una vacuna tenemos seguir todas las indicaciones de las autoridades de salud”, indicó.



Arturo Méndez Calderón, de taxistas de la TAM, reconoció el trabajo que ha venido haciendo la Sedesoh para apoyar a los transportistas a continuar realizando su actividad, protegiéndoles ellos y sus usuarios.



Los insumos de protección serán entregados directamente por las autoridades de la Cocotra, quien los distribuirá entre taxistas, colectivos y camiones urbanos, también se entregaron dispensadores mecánicos de gel antibacterial, para que los ubiquen en sus bases.



Durante la entrega estuvieron presentes Martín Suarez, de taxi Alfa; Hugo Pintor, de taxi la Huerta; Karina Tapia, de Taxi Catemich, así como líderes de la Comisión Reguladora del Transporte y de Grupo Alianza.