Entrega Sectur 21 distintivos de calidad turística 

Morelia Michoacán 3 de agosto del 2022.- Comprometidos en elevar la competitividad del destino mediante el fortalecimiento y acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos de la entidad, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, entregó 21 distintivos a diferentes prestadores de servicios.

Durante el evento el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) mencionó que la certificación de los establecimientos garantiza la mejora continua y la calidad en los servicios y productos, lo que permite tanto al viajero, huésped, cliente o usuario, un mayor grado de certeza y satisfacción.

Detalló que la entrega fue de 5 distintivos “H” y 16 de Punto Limpio de nueve diferentes empresas turísticas de Morelia y Pátzcuaro.

El distintivo Sello de Calidad “Punto Limpio”, dijo, es una metodología que promueve la incorporación de buenas prácticas de higiene de las empresas turísticas y no turísticas, con la finalidad de proteger la salud de su clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover la cultura de la calidad higiénica y se otorga a las empresas por haber implementado exitosamente toda la metodología que se requiere.

El distintivo “H” es un programa diseñado para mejorar la calidad de los servicios turísticos en materia de higiene y seguridad en los alimentos que son servidos en cualquier tipo de establecimientos de alimentos y bebidas a los que pueden llegar visitantes nacionales e internacionales, con base en la norma.

Las empresas que recibieron distintivos son:

Distintivos “H”

-Restaurante tu Dulce y Mi Sal, Mansión Solís Hotel y Spa.

-Cafetería Quiéreme, Mansión Solís Hotel y Spa.

-Sky Bar Milagrito, Mansión Solís Hotel y Spa.

-Comedor Colaboradores, Mansión Solís Hotel y Spa.

-Villa Montaña Hotel and Spa.

Sello Punto Limpio

-Hotel Mansión Iturbide, recepción.

-Hotel Mansion Iturbide, habitaciones.

-Hotel Portón del Cielo habitaciones.

-Hotel Portón del Cielo, área restaurante.

-Hotel Portón del Cielo, spa.

-Restaurante Cuitzeo terrazas.

-Restaurante Cuitzeo, área restaurante.

-Hotel del Carmen, recepción.

-Hotel del Carmen, habitaciones.

-Porter British Pub, terrazas.

-Porter British Pub, bar.

-Be Perfect Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, recepción.

-Be Perfect Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, spa.

-Be Perfect Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, consultorios.

-Clínica de Cirugía de Corta Estancia de América, spa.

-Clínica de Cirugía de Corta Estancia de América, consultorio.

En el evento participaran con sus experiencias y casos de éxito para la obtención de los distintivos: Margarita Pedraza Arriaga del Hotel Mansión Iturbe de Pátzcuaro, Diana Jéssica Plancarte de Be Perfect Cirugía Plástica y Javier Venegas del Hotel de Carmen de Morelia.

Con esta entrega se acumulan 24 distintivos “H”, 21 Distintivos “M” y 152 Punto Limpio vigentes en el estado.