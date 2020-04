Cuitzeo, Michoacán, a 24 de abril de 2020.- Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindar la mejor atención a la salud de las y los michoacanos, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al aperturar el nuevo Centro de Salud de Cuitzeo con servicios ampliados, que dará servicio médico oportuno y de calidad a más de 25 mil habitantes de esta región.



“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se brinde atención de calidad a la población en Michoacán, y porque la salud es además la demanda más sentida de las personas” expresó.



El nuevo Centro de Salud cuenta con 5 consultorios de medicina general, 2 consultorios dentales, área para inmunizaciones/tamiz, área de detección oportuna de cáncer, laboratorios, farmacia y archivo clínico, así como sala de curaciones, Rayos X, urgencias y salón de usos múltiples.



Aureoles Conejo reiteró que su Gobierno no dejará solo al personal médico y menos en momentos como los que se viven actualmente ante la pandemia que se ha propagado por el mundo, incluyendo a México.



Por ello, dijo, no se ha escatimado en tomar medidas que mejoren las condiciones laborales de todas aquellas y aquellos trabajadores del sector salud, con acciones como la de este viernes, con la entrega de este nuevo Centro de Salud que permite un espacio más digno para las y los michoacanos.



“Se han tomado medidas preventivas con el único fin de salvar vidas y proteger la salud de la población, y seguiremos enfrentado este reto con todo lo que tengamos al alcance “, añadió.



Por su parte, Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, explicó que el anterior Centro de Salud operaba en mal estado y no cumplía con la normatividad aplicable al sector salud para otorgar servicios suficientes y de alta calidad a la población.



“Por ello, comprometidos con la salud de las y los michoacanos logramos migrar a un espacio más grande, donde se podrán ofrecer servicios de calidad a la población”, sostuvo.



Fernando Alvarado Rangel, presidente municipal de Cuitzeo, agradeció la obra, la cual tuvo una inversión de 50.7 millones de pesos, y dijo que llega en el mejor momento porque fortalece los servicios de salud para la población en medio de la propagación de la pandemia por el COVID-19.



“Es una obra importante para los habitantes, era además una obra que se venía buscando desde hace varios años, pero hoy que es una realidad, estamos muy agradecidos por el esfuerzo que se ha hecho para que Cuitzeo tenga un Centro de Salud nuevo que vendrá a mejorar los servicios “, manifestó.