Entrega CECyTEM tabletas electrónicas a estudiantes de bajos recursos

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 2 de octubre de 2020.- Ángel Ríos Lorenzo es alumno del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD), de Chucutitán, centro educativo perteneciente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM).



Cursa el primer semestre en el CEMsAD 40 de Chucutitán, vive en la localidad de Las Peñas y este día recibió de parte de las autoridades educativas del CECyTEM una tableta electrónica para poder realizar sus trabajos escolares y así continuar con sus estudios de nivel Media Superior.



Ángel recibió en su casa, junto con su familia, a la encargada de la Dirección de Vinculación del CECyTE Michoacán, Yuritzy Magaña de los Santos, quien le hizo entrega de la herramienta tecnológica.



“Me siento contento y agradecido de recibir esta Tablet, gracias a todos los que hicieron posible este regalo, prometo seguir estudiando”, externó Ángel.



Yuritzy Magaña de los Santos comentó que la entrega de esta herramienta tecnológica forma parte de la campaña emprendida por el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, “Yo Me Sumo”.



Así mismo, la encargada de la Dirección de Vinculación realizó una entrega más, otro equipo de cómputo, en Barra de Nexpa, municipio de Aquila, a la alumna Diana Imelda García García.



Diana es alumna del CEMSaD de Caleta de Campos, cursa el primer semestre en este centro educativo, tiene cinco hermanos y ayuda a su padre en el trabajo de la tierra, quien trabaja como agricultor, recolector de temporada de mango o tomatillo.



“Gracias a todos los trabajadores del CECyTEM por ayudarme a conseguir esta Tablet para continuar mis estudios y seguir haciendo mis tareas y continuar en la escuela”, comentó Diana.



“A nombre del director general del CECyTEM, José Hernández Arreola, hacemos entrega de esta Tablet para que nuestro alumno siga estudiando y continúe en la escuela”, refirió la funcionaria.



Magaña de los Santos comentó que se continuará trabajando para que todas y todos los jóvenes estudiantes que conforman el subsistema educativo tengan las herramientas necesarias para que puedan continuar con sus estudios para que sean jóvenes exitosos y sigan recibiendo educación de calidad.



El programa “Yo Me Sumo” tiene como objetivo principal evitar la deserción escolar y disminuir la brecha de desigualdad en la que se encuentran algunos jóvenes estudiantes que sueñan con terminar su carrera profesional.



Esto, ante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que algunos estudiantes deben tomar sus clases a la distancia, dificultando el avance, al no contar con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su preparación.